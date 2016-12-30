"Asgari ücrette mevcut şartlarda yapılabilecek artış yapıldı"

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ANKARA (AA) - Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu, asgari ücret artışıyla ilgili, "Yeni asgari ücrette işveren kesimi ve hükümet tarafı mevcut şartlarda yapılabilecek artışı yapmışlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Koloğlu, yazılı açıklamasında, kasım ayı yıllık enflasyon rakamlarının yüzde 7 olarak gerçekleştiğini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketinde 2017 yılı TÜFE beklentisinin yüzde 8,04 olduğunu anımsattı. Celal Koloğlu, söz konusu artışın bu oranlara uygun olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin çevresindeki ülkelerde yaşanan olumsuzluklar ve dünyanın negatif büyüme trendinin olduğu konjonktürde asgari ücretlerdeki artışı yerinde bulduklarına dikkati çeken Koloğlu, "Yeni asgari ücrette işveren kesimi ve hükümet tarafı mevcut şartlarda yapılabilecek artışı yapmışlardır." ifadesini kullandı.

Koloğlu, bu yıl asgari ücretlerdeki yüksek oranlı artışın, hükümetin işverenlere teşvikler getirmesi ve iş dünyasının istihdam olanaklarını artırması açısından olumlu olduğunun altını çizerek, "Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın 2017 yılında asgari ücrette Hazine desteği sağlanması gerektiğini açıklaması, işverenlerin istihdam alanlarını genişletme konusunda teşvik edici bir unsur olmuştur." görüşüne yer verdi.

İnsanların yüksek refah seviyesinde yaşayabilmesi için daha yüksek ücret düzeylerinde iş gücü çalıştırmanın iş dünyasının da temennisi olduğunu belirten Koloğlu, şunları kaydetti:

"Bu nedenle 2017 yılında yapısal reformların devam etmesi ve teşviklerin devamlılık kazanması önemlidir. Başbakan Sayın Binali Yıldırım'ın kamu yatırımlarının arttırılacağına dair ifadesinin de girişimcilerin ileriye dönük yatırım yapma öngörülerini pozitif yönde etkileyeceğini umuyorum. Türk ekonomisinin yatırımlara dayalı büyümesi sürdürülebilir büyümenin temel unsurudur. Ekonomik büyüme siyasi ve sosyal istikrarı da beraberinde getirir. İşte bu ortamda yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisine bakışı da pozitif olur."

Koloğlu, iş dünyası olarak sorumluluklarını bildiklerini, sektör olarak 2017'de de bütün imkanlarını ortaya koyacaklarını, büyük ölçekli yatırımlara kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.