Başbakan Yıldırım: (2)

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ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'deki ateşkese ilişkin, "İnşallah bu ateşkes, kalıcı bir barışa dönüşür, daha fazla masum, sivil, çocuk ölümünün önüne geçilir. 2017 bölgeye huzur, barış, kardeşlik getirir." dedi.

Yıldırım, Sincan Barbaros Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Anayasa değişikliği teklifinin ilgili maddelerinin TBMM Genel Kurulu'nda azalması gibi bir durum olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, "21 maddeydi, bazı maddelerde değişiklik yapınca diğerleriyle birleştirilme gibi bir yola gidildi. Özü itibariyle bir değişiklik yok. Şu anda 18 madde olarak Genel Kurul gündemine gelecek." diye konuştu.

Komisyondaki görüşmelerin demokratik bir temayül içerisinde geçtiğini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Mutlaka Meclise gelen herhangi bir teklif, tasarı, komisyonlarda olgunlaşır, komisyonlarda söylenecek ne söz varsa hepsi söylenir. Makul olanlar değerlendirilir, makul olmayanlara da tatmin edici cevaplar verilir. Nitekim böyle olmuştur. Bu yüzden komisyonlarda bazı düzeltmeler, teknik anlamda esasa ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Dolayısıyla Genel Kurul'da teknik bir detay, hukuki bir detay olmadıktan sonra değişiklik söz konusu olmaz. Genel Kurul gündemine alınma meselesi, parti guruplarının danışma kuruluyla, Meclis Başkanlığımızın yapacağı çalışmalarla alınacaktır."

Takvimin nasıl olacağını bilmediğini ifade eden Yıldırım, "Önümüzdeki günlerde bunu da göreceğiz. Bu tamamen Meclisin tasarrufunda olan bir iş. Genel Kurul aşamasından sonra her şey yolunda giderse Sayın Cumhurbaşkanımızın onay süreci var. Ondan sonra da referandum süreci var. Dolayısıyla bu süreçler hep birbirine bağlı olduğu için şimdiden gün, saat vermek yanlış olur. İnşallah ülkemiz için, milletimiz için hayırlısı olacaktır. 'Hayırlısı neyse o olsun' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, 2016 yılının zor bir yıl olduğunu da anımsatarak, darbe teşebbüsü, terörle mücadele ve birçok olayın yaşandığı bir yıl olduğunu söyledi. Güzel şeylerin yaşandığını dile getiren Yıldırım, "Bildiğiniz gibi dün itibarıyla Suriye ülke genelinde ateşkes sağlanması için bir mutabakata varıldı. Burada Türkiye çok aktif bir rol oynadı, Rusya'yla beraber. İnşallah bu ateşkes kalıcı bir barışa dönüşür, daha fazla masum, sivil, çocuk ölümünün önüne geçilir. 2017 bölgeye huzur, barış, kardeşlik getirir. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum. Yeni yılın ailelerine, milletimize hayır, huzur ve kardeşlik getirmesini, birliğimizin, beraberliğimizin daha da sağlamlaşmasına vesile olmasını Cenabı Mevlamdan niyaz ediyorum." şeklinde konuştu.

Yıldırım, kış aylarında dağda ve sınır boylarında milletin, ülkenin bekası, barışı, huzuru için görev yapan bütün güvenlik birimleri için "Allah yardımcıları olsun. Onların alınlarından öpüyorum." ifadesini kullandı.

- "Bu süreç ateşi durduruyor, ölümü durduruyor"

Suriye ile ilgili demokratik temaslara ilişkin bir takvim ve ABD gibi ülkelerin sürece dahil olmasına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu süreç, herkese açıktır. Çünkü bu süreç ateşi durduruyor, ölümü durduruyor. Hiç kimse insanların anlamsız bir savaş adına yok olmasına rıza göstermesini düşünmeyiz. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, koalisyon güçleri, teröre bulaşmamış, terörün yanında olmayan, barışın, kardeşliğin ve huzurun yanında olan herkes, bu sürecin bir parçasıdır. Bundan sonra inşallah kalıcı hale gelirse bu ateşkes, siyasi çözüm süreci başlayacaktır. Siyasi çözümde de orada ülke için kim gayret ettiyse, kim çalıştıysa, terör faaliyeti içerisinde bulunmayan bütün gruplar bir araya gelecek, el sıkışacak, helalleşecek ve bundan sonra ülkelerinin geleceği, halklarının refahı için ellerini taşın altına koyacak, sorumluluk alacaktır."

Bir gazetecinin, Rusya Hava Kuvvetlerinin El Bab'ta bazı hedefleri vurduğunu hatırlatarak, "Diplomasi noktası sahaya da yansıyacak mı?" şeklindeki sorusuna Yıldırım, "Terörle mücadele ortak bir anlayışı gerektiriyor. Gerek Rusya gerek ABD, gerek koalisyon güçleri, Türkiye hepimizin ortak amacı Suriye'de bir yandan barışı, huzuru, insanların geleceğini kurtarmak olmakla beraber, aynı zamanda oradaki terör yuvalarını da tamamen ortadan kaldırmak. Bu bağlamda, Rusya ile de müşterek çalışmalarımız var. Amerika ve koalisyon güçleriyle de müşterek çalışmalarımız var." karşılığını verdi.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin bölgede bulunma amacının vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamak, güney sınırlarından Türkiye'ye yapılan saldırıların önüne geçmek ve terörle mücadelede gerekli desteği sağlamak olduğunu hatırlattı.

- OHAL kararı



Olağanüstü hal (OHAL) süresinin uzatılıp, uzatılmayacağına ilişkin soru üzerine Yıldırım, "OHAL'le ilgili karar, önümüzdeki 15 gün içerisinde gündeme gelecek, o zaman paylaşırız." açıklamasını yaptı.

Terörle mücadele konusunda da değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, bu konuda gidilebilecek neresi varsa gidileceğini, elebaşları dahil hepsini etkisiz hale getirmek için hükümetin tam bir kararlılık içerisinde olduğunu vurguladı.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sahadaki en düşük kademedeki teröristle en tepedeki arasında bizim için bir fark yoktur. Kim bu ülkenin huzuruna, bu ülkenin geleceğine, bekasına karşı silah alıyor, güvenlik güçlerine, masum insanları öldürmeye azmediyorsa hepsi bizim düşmanımızdır ve hepsinin üzerine aynı kararlılıkla gideceğiz."

Gazetecilerin, "Gidilecek yer olarak Kandil'i mi işaret ediyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Binali Yıldırım, "Adrese lüzum yok. Kurşun adres tanımaz. Neredelerse orada, nereye kadar kaçarlarsa oraya kadar arkalarındayız, enselerindeyiz. Bu işin şakası yok. İnsanlarımızın huzur içinde, güvenlik içinde hissetmeleri için ne gerekiyorsa gece gündüz, kış kıyamet demeden arkadaşlarımız, büyük bir vatanseverlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor." yanıtını verdi.

Başbakan Yıldırım, İstanbul ve Ankara'da alınan güvenlik önlemlerine ilişkin olarak bir tehdidin söz konusu olup olmadığına ilişkin ise "Yok, genel olarak, vatandaşlarımızın yeni yılı rahat ve huzur içerisinde geçirmeleri için alınması gereken tedbirleri, tabi almak lazım. Emniyet tedbirlerini alalım ki sonradan üzülecek bir olay yaşamayalım. Tedbir her zaman geçerlidir. Tedbirimizi alalım, takdir ayrı mesele."diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'a cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da eşlik etti.

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