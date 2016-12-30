Rize'deki FETÖ iddianamesi kabul edildi

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RİZE (AA) - Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 14 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüte finansal destek sağlamak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle hazırlanan 74 sayfalık iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan ve tutuklanmadan önce görevinden istifa eden Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy Belediye Başkanı Mustafa K. ile A.K, E.K, H.M, H.F.D, M.S, N.I, O.T, R.Ç, S.U, Ş.A, Y.K, Y.K. ve Z.R.Ç'nin de aralarında bulunduğu, çoğu işadamı 14 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

İddianamede soruşturma kapsamında tutuklanan eski belediye başkanı Mustafa K'nin görevde bulunduğu dönemde örgüt adına çalışmalar yürüttüğü, H.F.D'nin FETÖ'nün sağlık alanından sorumlu olduğu ve bu alanda örgüte finansal kaynak sağladığı kaydedildi.