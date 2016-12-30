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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin'deki sel

30 Aralık 2016 Cuma, 15:51
Mersin'deki sel

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de yaşanan sele ilişkin, "Maalesef 2 can kaybı yaşanmış olup, 3 kayıp vakası bulunmaktadır. Kaybolan bu 3 kişiye yönelik olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Mersin ve Adana AFAD arama kurtarma ekipleriyle, emniyet ekipleri tarafından yoğun bir çalışma yürütülmektedir." dedi.

Elvan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde oluşturulan kriz masasında, yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte doğal bir afet yaşandığını, bunun belki Mersin tarihinde ilk kez bu kadar yoğun olduğunu belirtti.

6 saatte, 170 kilogramdan fazla metrekareye yağış düşmesinin söz konusu olduğunu anlatan Bakan Elvan, "Bu, Mersin ilimizin yılda almış olduğu toplam yağış miktarının 3'de 1'ine tekabül ediyor. Yağışların ardından sabah erken, saat 06.00'da Valiliğimiz, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz harekete geçmiştir ve afetle birlikte toplam 686 araç, 2 bin 347 personel ve 78 motopompla müdahale yapılmıştır. Maalesef 2 can kaybı yaşanmış olup, 3 kayıp vakası bulunmaktadır. Kaybolan bu 3 kişiye yönelik olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Mersin ve Adana AFAD arama kurtarma ekipleriyle emniyet ekipleri tarafından yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Sahil Güvenliğimizin 3 botu ve 10 dalgıç adamıyla birlikte 30 personel, diğer taraftan AFAD ve emniyet müdürlüklerimizi de dahil ettiğimizde toplam 123 personel, kaybolan, şu ana kadar bulanamayan 3 kardeşimizi arama çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.

Selden etkilenen ev, iş yeri ve araç sayısı hakkında bilgi veren Elvan, şöyle konuştu:

"851 ev ve iş yeri ile 331 araç selden etkilendi. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız yoğun bir çalışma sürdürüyorlar. Konut ve iş yeri dışında özellikle tarım arazilerinin, seralarımızın da çok ciddi şekilde etkilendiğini görüyoruz. Toplam 95 bin dekarlık arazinin tamamıyla su altında kaldığını, aşağı yukarı yer yer 1 metreye yaklaşan su yüksekliğinin bu arazilerde tespit edildiğini ifade etmek istiyorum. Bu tarım arazilerinden suyun boşaltılmasına yönelik yoğun bir çalışma devam ediyor. Özellikle çevre illerden ve Ankara'dan ilave pompalar getirildi. Daha da ilave pompa gelecek ve kısa süre içerisinde özellikle bu arazilerin temizlenmesi gerçekleşmiş olacak."

- "28 bin vatandaşımız elektrik alamamaktadır"

Bakan Elvan, hemen hemen her köy ve mahallenin sel felaketinden etkilendiğini, trafolarının, yüksek gerilim ve normal gerilim hatlarının tahrip olduğunu açıkladı.

22 yüksek gerilim hattının zarar gördüğünü aktaran, Elvan, "Diğer taraftan 2 bin 357 trafoda ya tahribat ya da bağlantılarda yaşanan bazı sıkıntılar söz konusu olmuştur. Ancak enerji dağıtım şirketi çok yoğun bir çalışmayla bu 2 bin 357 trafo sayısını 547 ye kadar düşürmüştür. Şu anda 547 trafo üzerinde çalışmalar devam ediyor. Şu an itibarıyla 113 köyde veya mahallemizde yaklaşık 28 bin vatandaşımız elektrik alamamaktadır." diye konuştu.

Kriz merkezinde bugün herkesin düşüncelerini aldığını vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:

"Enerjisa yetkililerinin burada yapmış olduğu çalışma neticesinde 5 mahallemiz hariç diğer mahallelerimizin elektrikleri aşağı yukarı 2-3 gün içerisinde temin edilecek. 300'ün üzerinde personelle Enerjisa bu çalışmalarını sürdürüyor. 80'in üzerinde araç 300'ün üzerinde personel 24 saat çalışıyorlar. GSM şebekelerinde de ciddi bir tahribat söz konusu oldu. Toplam 2 bin 781 GSM şebekemiz var. Bunlardan bin 115'i maalesef etkilendi. Şu ana kadar bin 20'sinin arızası giderildi. Sadece 95 GSM şebekesinin arızası şu ana kadar devam etmektedir. Bunların da arızası 1-2 gün içerisinde giderilecektir."

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini anlatan Elvan, "Birincisi bina ve iş yerlerinin hasar tespiti, ikincisi tarım arazilerinin hasar tespiti, üçüncüsü ise hayvanlara yönelik özelliklere küçükbaş hayvan telefi söz konusu. Bunların tespitine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz bu çalışmaları valimizin koordinasyonunda sürdürüyor. Özellikle suların tarım arazilerinden temizlenmesi konusunda da Devlet Su İşleri başta olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız gerekli desteği veriyorlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerince teker teker hasar gören tüm evlerin taramaya başladığını, şu ana kadar 146 aileye nakdi yardım desteği sağlandığını, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 947 bin lira para aktarıldığını anlattı.

Elvan, "Bu kaynak ailelerimiz ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Valiliğimiz, Türk Kızılayımız, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AFAD tarafından Mersin'de misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimize ve kısa süreli çalışmak üzere Mersin'e gelen kardeşlerimizin de iaşeleri karşılanmakta. Bunla ilgili sıkıntı söz konusu değil. Bu kardeşlerimiz uygun yerlere yerleştirildi." diye konuştu.

Bakan Elvan, daha sonra hasar gören iş yeri sahiplerini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: &quot;(Mersin'deki sel) Maalesef 2 can kaybı yaşanmış olup, 3 kayıp vakası bulunmaktadır. Kaybolan bu 3 kişiye yönelik olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Mersin ve Adana AFAD arama kurtarma ekipleriyle, emniyet ekipleri tarafından yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Sahil Güvenliğimizin 3 botu ve 10 dalgıç adamıyla birlikte 30 personel, diğer taraftan AFAD ve emniyet müdürlüklerimiz de dahil ettiğimizde toplam 123 personel, kaybolan, şu ana kadar bulanamayan 3 kardeşimizi arama çalışmalarına devam ediyor.&quot;
YEREL

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN: "(MERSİN'DEKİ SEL) MAALESEF 2 CAN KAYBI YAŞANMIŞ OLUP, 3 KAYIP VAKASI BULUNMAKTADIR. KAYBOLAN BU 3 KİŞİYE YÖNELİK OLARAK SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KOORDİNESİNDE MERSİN VE ADANA AFAD ARAMA KURTARMA EKİPLERİYLE, EMNİYET EKİPLERİ TARAFINDAN YOĞUN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLMEKTEDİR. SAHİL GÜVENLİĞİMİZİN 3 BOTU VE 10 DALGIÇ ADAMIYLA BİRLİKTE 30 PERSONEL, DİĞER TARAFTAN AFAD VE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİMİZ DE DAHİL ETTİĞİMİZDE TOPLAM 123 PERSONEL, KAYBOLAN, ŞU ANA KADAR BULANAMAYAN 3 KARDEŞİMİZİ ARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR."
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: &quot;(Mersin'deki sel) Şu an itibarıyla 113 köyde veya mahallemizde yaklaşık 28 bin vatandaşımız elektrik alamamaktadır. 5 mahallemiz hariç diğer mahallerimizin elektrikleri aşağı yukarı 2-3 gün içerisinde temin edilecek. Elektrik verme imkanına kavuşacağız. 300'ün üzerinde personelle EnerjiSA da bu çalışmalarını sürdürüyor.&quot;
YEREL

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN: "(MERSİN'DEKİ SEL) ŞU AN İTİBARIYLA 113 KÖYDE VEYA MAHALLEMİZDE YAKLAŞIK 28 BİN VATANDAŞIMIZ ELEKTRİK ALAMAMAKTADIR. 5 MAHALLEMİZ HARİÇ DİĞER MAHALLERİMİZİN ELEKTRİKLERİ AŞAĞI YUKARI 2-3 GÜN İÇERİSİNDE TEMİN EDİLECEK. ELEKTRİK VERME İMKANINA KAVUŞACAĞIZ. 300'ÜN ÜZERİNDE PERSONELLE ENERJİSA DA BU ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR."
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: &quot;(Mersin'deki sel) Selden şu ana kadar 851 ev ve iş yerinin tahrip olduğunu görüyoruz. Selden etkilenen araç sayısı ise 331. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız yoğun bir çalışmayı sürdürüyorlar.&quot;
YEREL

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN: "(MERSİN'DEKİ SEL) SELDEN ŞU ANA KADAR 851 EV VE İŞ YERİNİN TAHRİP OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ. SELDEN ETKİLENEN ARAÇ SAYISI İSE 331. TÜM KAMU KURUM VE KURULUŞLARIMIZ YOĞUN BİR ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYORLAR."
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