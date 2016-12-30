Madrid'de Vaftiz Bayramı kutlamalarına terör önlemi

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MADRİD (AA) - İspanya'nın başkenti Madrid'de yaklaşan Vaftiz Bayramı kutlamaları kapsamında muhtemel bir terör saldırısını önlemek amacıyla 3,5 ton ve üzeri özel araçların başkente girişinin yasaklandığı bildirildi.

Madrid Belediyesinden yapılan açıklamada, gelecek hafta Vaftiz Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak geçit törenlerinde gerçekleşebilecek olası bir terör saldırısının önlenmesi amacıyla 3-5 Ocak'ta 3,5 ton ve üzeri araçların şehre girişinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, bu yıl Fransa'nın Nice kentinde ve Almanya'nın başkenti Berlin'de kalabalığa ağır vasıtayla girilerek yapılan terör saldırılarının tekrarına işaret edilerek bu önlemlerin sadece tedbir amaçlı olduğu, herhangi bir saldırı tehlikesi bulunmadığı kaydedildi.

Avrupa'da ve dünyanın başka bölgelerinde 2015'ten bu yana meydana gelen saldırıların ardından, İspanya en yüksek alarm seviyesinin bir alt seviyesinde ulusal güvenlik önlemleri almıştı.

Epifani olarak da bilinen Vaftiz Bayramı, Hazreti İsa'nın doğumundan 12 gün sonra kutlanmakla birlikte, mezhepler arasında bayramın tarihine dair farklılıklar bulunuyor.

Fransa'nın Nice kentinde 14 Temmuz tarihinde milli gün kutlamaları sırasında saldırgan kullandığı kamyonu binlerce kişinin üzerine sürmüştü. Saldırıda 84 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de ise 19 Aralık akşamı bir tırın Noel pazarına girmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi yaralanmıştı.

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