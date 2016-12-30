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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın

30 Aralık 2016 Cuma, 16:07

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde hareket halindeyken yanan yolcu otobüsü, kullanılamaz hale geldi.

Trabzon'dan Fethiye'ye giden İbrahim Durak idaresindeki 34 YK 0094 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümü, Sakarlı Mahallesi mevkisinde alev aldı.

Dumanı fark eden şoför, otobüsü yol kenarında durdurdu.

Otobüsteki 16 yolcu tahliye edildikten sonra araçta bulunan yangın tüpleriyle alevlere müdahale edilmeye çalışıldı. Alevlerin otobüsü sarması üzerine durum itfaiyeye bildirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü.

Yangın sonucu otobüs, kullanılamaz hale geldi.

Yolcular ise firma tarafından tahsis edilen başka bir otobüsle yollarına devam etti.


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