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YEREL HABERLER  / RİZE HABERLERİ
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Şehit çocuklarına bilgisayar

30 Aralık 2016 Cuma, 16:08
Şehit çocuklarına bilgisayar

RİZE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, yürütülen "Yalnız Değilsiniz-Türkiye'nin En Büyük Ailesi" projesi kapsamında Rize'de bulunan 3 şehit çocuğuna dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İdris Altuntaş, kurum binasındaki törende, 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da hayatını kaybeden Şuayip Seferoğlu'nun çocuklarına, Halk Bankası ile düzenledikleri kampanya kapsamında bilgisayar hediye ettiklerini söyledi.

Şehit ailelerinin yanında olmaya çalıştıklarını vurgulayan Altuntaş, "Onlarla birlikteyiz. Her zaman desteğimizle onların yanındayız. Şehitlerimizin ailesi artık bizlere emanet. Onlara destek vermeye çalışıyoruz. İnşallah ülkemiz ve milletimiz böyle bir acı daha yaşamayız." dedi.

Konuşmaların ardından şehit olan Seferoğlu'nun çocukları Nilüfer, Gülşah ve Yunus Emre'ye bilgisayarları hediye edildi.

Programa şehidin eşi Yıldız Seferoğlu, Halk Bankası Rize Şube Müdürü Aytekin Aydın da katıldı.

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