Adana'daki FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

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ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tutuklu bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen il jandarma bölge komutanlığında görevli tutuklu 5 eski subayın 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanıklar dönemin İl Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Halil Çelik, Çukurova İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Binbaşı Hüseyin Yalçınkaya, darbe girişimi gecesi nöbetçi olan İl Jandarma Komutanlığında görevli Binbaşı Osman Tunahan Berk, Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Atilla Demir ile Üsteğmen Hasan Şahna ile avukatları geldi.

Mahkeme başkanı, sanıklara darbe girişimi ve sonrasında yaptıkları telefon görüşmelerinin kayıtlarını okudu. Daha sonra sanık avukatları savunma yaptı.

Sanık avukatı Yusuf Özer, sanıkların darbe girişimini önlemeye çalıştıklarını iddia etti.

Adli yanlışlıklar yapıldığını öne süren Özer, "Müvekkillerim başarılı Türk subayıdır. FETÖ ile ilgileri yoktur. Darbe girişimi öncesinde sanıkların birbirleri ile görüşmeleri yoktur." dedi.

Sanık avukatı Erdem Tuğral da sanıkların darbe emrine uymadıklarını iddia etti.

Mahkeme savcısı da duruşma kayıtlarının çözümlerinin yapılıp dosyaya konulmasının ardından mütalaasını vereceğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı 13 Ocak'a erteledi.

Sanıklar hakkında "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs ve silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'yi kurmak ve üyesi olmak" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.