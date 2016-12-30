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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Halep'ten tahliye edilen sivillere insani yardım

30 Aralık 2016 Cuma, 16:16
Halep'ten tahliye edilen sivillere insani yardım

ADANA (AA) - Türk Kızılayı Adana Şube Başkanlığı ve Adana Gıda Toptancıları Derneğince, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilerek, İdlib'e getirilen ailelere 17 bin liralık battaniye ve gıda yardımı yollandı.

Vali Mahmut Demirtaş, Toptancılar Sitesi'nde yardımları uğurlama töreninde, Suriye veya başka bir yere katkıda bulunan bütün hemşehrilerine teşekkür etti.

Geçmişte olduğu gibi bugün de yardımların devam edeceğini belirten Demirtaş, şunları söyledi:

"İnşallah gönderdiğimiz gıdalar onlara şifa olur. Suriye'de çok ciddi anlamda, zalimin zulmü var. Vatandaşlarımızın, sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın önderliğinde çok ciddi oralarda çalışmaları var. Bütün milletimiz seferber olmuş. Oradaki acıya ve sıkıntıya katkıda bulunursak, bir miktar yaraya merhem olursak ne mutlu bize."

Adana Gıda Toptancıları Derneği Başkanı Kazım Bozan da Halepliler için yardım topladıklarını belirterek, "Dernek olarak 2 gün içerisinde organize olduk. 17 bin liralık gıda ve battaniye topladık, toplamaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yardımların bulunduğu tır, bölgeye uğurlandı.

- Hatay

Hatay Büyükşehir Belediyesinin de Valilik talep ve koordinesinde, Halep'in doğusundan tahliye edilerek İdlib'e getirilenlere yardım ulaştırmaya çalışan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) araç desteğinde bulunduğu belirtildi.

Belediyenin, AFAD'a 2 makam, 3 binek araçla, bir servis minibüsü, treyler, 9 kamyon, 2 tır, paletli dozer, 2 greyder ile çok sayıda minibüs ve su tankeri görevlendirdiği kaydedildi.

- Hayrat Derneğinden 16 tırlık yardım

Hayrat Yardım Derneğince, Halep'in doğusundan tahliye edilen sivillere, içerisinde insani uyardım malzemesi bulunan 16 tırlık yardım gönderildi.

Derneğin Genel Başkanı Hakkı Aygün, yaptığı açıklamada, Halepli ailelerin yardımına koşmaya devam edeceklerini söyledi.

Halep'ten tahliye edilen ailelere yardımların süreceğini belirten Aygün, "Türkiye'nin farklı temsilciliklerimiz tarafından temin edilen içerisinde gıda, kömür, soba, yatak ve battaniye yüklü 16 tır daha Halepli ailelerimize gönderildi. Bu yardımlarımıza ara vermeden sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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