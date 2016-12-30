Suriye'ye insani yardım

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde belediye ve kaymakamlıkça temin edilen 3 tır yardım malzemesi, Haleplilere gönderildi.

Harran Belediyesi, kaymakamlık ve Beşir Derneği tarafından bir süre önce başlatılan Halep'e yardım kampanyası kapsamında, hayırseverlerin desteğiyle toplanan gıda, un ve giyecekleri taşıyan tırlar, törenle Suriye'ye uğurlandı.

Hayati Harrani Camisi'nde cuma namazı sonrası gerçekleştirilen törene kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, ilçe müftüsü Abdülkerim Öz ile hayırseverler katıldı.

Harran Kaymakamı Ayca, Türkiye'nin savaşın ilk gününden itibaren mazlum Suriyelilere sahip çıktığını belirterek, "Sadece ülkemiz sınırları içerisinde yaşayanlara değil ülkemizin dışında olanlara da duyarsız kalmıyoruz. Bu yardımların devamı da gelecek, duyarlı olan herkese teşekkür ederiz." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz da yardım kampanyasının sürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye olarak dünyanın neresinde olursa olsun mağdur edilmiş tüm kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Burada da kısa bir süre önce yardım kampanyası başlattık. Kısa zamanda 3 tır gıda, giyim ve battaniye topladık. Bugün bunları Halepli kardeşlerimize göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum."