Şehit Uzman Onbaşı Güzel son yolcuğuna uğurlandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Onbaşı Ayhan Güzel (26), memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Güzel'in Gaziantep'ten alınan naaşı, konvoy eşliğinde Elbistan ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde yaşayan babaevine getirilerek, burada helallik alındı.

Daha sonra Tepebaşı Camisi'ne götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak katafalka konuldu.

Bu sırada şehidin annesi Yeter Güzel, oğlunun tabutuna sarılarak, "Kokun güzel geliyor yiğidim, anan kurban olsun, kalk hadi. Komutanların geldi başında seni bekliyorlar." diyerek ağıt yaktı.

- "Çocuğumuz bana emanet"

Eşinin üniformasını giyen Sümeyya Güzel de hayat arkadaşını son yolculuğuna uğurlarken, "Çocuğumuz bana emanet. Yiğidim, sana hakkım helal olsun vatanımız da helal etsin. Ben senin eşin olmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Cenaze törenine katılanlar şehit ailesine taziyede bulundu.

İl Müftü Yardımcısı Davut Polat'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, askerlerin omuzlarında tekbirler eşliğinde getirildiği mahalle mezarlığına defnedildi.

Bir yıllık asker olan evli ve bir çocuk babası Güzel'in babasını 10 yıl önce kaybettiği öğrenildi.



Törene, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Uğur Dilipak ile askeri ve sivil erkan katıldı.