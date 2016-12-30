Yurtta kış

KONYA (AA) - Konya-Antalya karayolu Alacabel mevkisinin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanması üzerine dinlenme tesislerinde bekletilen sürücüler, Isparta-Antalya istikametine yönlendirildi.
Seydişehir İlçe Emniyet Müdür Vekili Kadir Ölmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, son dört günde kar yağışının etkisini artırdığını, Seydişehir-Antalya karayolunun zincirsiz araçların geçişine kapatıldığını söyledi.
Sürücüler ile yolcuların dinlenme tesislerinde bekletildiğini aktaran Ölmez, zincirli araçları Isparta üzerinden göndermeye başladıklarını, tesislerdeki 22 otobüs ve bin civarında yolcunun güvenle ulaşımını sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.
Dinlenme tesisinin müdürü Hüseyin Gülpınar ise yolculara çorba ve çay ikramında bulunduklarını dile getirdi.
Öte yandan, yolculardan adı öğrenilemeyen 2 yaşındaki bir çocuğun rahatsızlanması üzerine ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine sevk edildiği bildirildi.