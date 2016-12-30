Kırşehir'deki FETÖ/PDY davası

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında il yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 19'u tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 gün süren ikinci duruşmaya, 16'sı tutuklu 20 sanık ve avukatları katıldı. Tutuklu 3 sanık ise başka cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşma salonuna bağlandı.

Tanık ve müştekilerin ifadelerini tamamlayan mahkeme heyeti, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatlarının savunmalarını aldı. Avukatlar, tutuklulukta geçen süre göz önünde bulundurularak müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Cumhuriyet savcısının mütalaasını da alan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Sanık ve avukatların gizli tanığa sormak istediklerini 15 Şubat'a kadar yazılı olarak iletmelerini isteyen mahkeme, dosyanın Kırşehir'de devam eden benzer dava dosyasıyla birleştirilmesi yönündeki talebi reddederek, duruşmayı 27 Mart 2017'ye erteledi.

- Davanın geçmişi

Kırşehir'de faaliyet gösteren 3 şirkete FETÖ/PDY'ye finansman sağlandığı ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 1 Nisan'da kayyum atanmış, aralarında örgütün il yöneticilerinin de bulunduğu belirtilen 23 kişi, farklı tarihlerdeki operasyonlarda gözaltına alınmış, şüphelilerden 13'ü tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında daha sonra tutuklu sayısı 19'a yükselmişti.

Sanıklar hakkında, "FETÖ/PDY üyeliği, örgüte finans ve eleman sağlamak, örgüt adına toplantılar organize etmek, 16 gayrimenkulü usulsüz işlemlerle 2007 ve 2008 yıllarında örgüte kazandırmak" suçlarından dava açılmıştı.