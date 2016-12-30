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İçişleri Bakanlığınca, OHAL Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında genel güvenlik, asayiş ve kamu ...
30 Aralık 2016 Cuma, 16:36
İçişleri Bakanlığınca, OHAL Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak amacıyla 20 ilde milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen; FETÖ bağlantılı 42, PKK/KCK bağlantılı 26, DHKP-C bağlantılı 3, diğer aşırı sol örgütlerle bağlantılı 19 ve DEAŞ'la bağlantılı 4 olmak üzere 94 derneğin faaliyetlerinin valilikler tarafından durdurulduğu bildirildi.