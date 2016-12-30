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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Yurtta asayiş

30 Aralık 2016 Cuma, 16:43

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde, aracında yüklü tomrukların altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Varsak Altıayak Mahallesi'ndeki bir kereste fabrikasına tomruk getiren kamyon sürücüsü Mustafa Yılmazlı (57), aracın kasasındaki tomrukları birbirine bağlayan ipi çözdü.

Bu sırada kamyonun üst bölgesindeki tomruklar Yılmazlı'nın üzerine düştü.

Çevredeki işçiler tarafından tomrukların altından çıkartılan Yılmazlı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yılmazlı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yılmazlı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

- Denizli'de uyuşturucu operasyonu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 8 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Acıpayam ilçesine bağlı Alcı ve Karaismailler mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde bilgilere ulaşılması üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu 2'si Denizli merkezde olmak üzere 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zanlılara ait araçların aranması sırasında narkotik köpeği "Evlat"ın desteğiyle otomobilin ön yolcu koltuğunun altında özel yapılmış gizli bölme bulunduğu tespit edildi. Ekipler, zula içerisine gizlenmiş 37 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Şüphelilerin ev ve eklentilerindeki aramalarda 3 gram eroin, 2 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve buna ait fişek, 3 ruhsatsız av tüfeği ile bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 8 zanlı gözaltına alındı, 2 kişinin de arandığı öğrenildi.

- Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir evde 40 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Küçük Kızılhisar Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Aramada 40 kilogram esrar, tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti ve kuryeliğini yaptığı iddia edilen H.S, C.Y, M.G. ve İ.S. gözaltına alındı.

- Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 383 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili Yomra ilçesinde durdurdu.

A.G. (34) idaresindeki araçtan bir miktar uyuşturucu çıkması üzerine ekipler, cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda zanlının Pelitli Mahallesi'ndeki günübirlik kiraladığı eve operasyon düzenledi.

Özel eğitimli narkotik köpeğinin de yer aldığı operasyonda, 4 bilgisayar kasasına saklanmış 4 kilo 383 gram esrar ile 9 milimetre çapında 10 mermi ele geçirildi.

Operasyon sonucunda evde bulunan M.T. ile arkadaşı A.G. gözaltına alındı.

Öte yandan, ekiplerin eve düzenlediği operasyonda özel eğitimli köpeğin arama çalışması polis kamerasına yansıdı.

- Ankara'da uyuşturucu operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesi yakınlarında bir araçta 2 bin 74 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Aralık'ta kente uyuşturucu getiren ve ticareti yapanların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla Kahramankazan ilçesi Ankara-Bolu karayolu Ahievran Caddesi ile Millet Caddesi kavşağında uygulama gerçekleştirildi.

Ekiplerin şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramalarda, 2 bin 74 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçtaki A.Ö.K, M.Y. ve T.Ü. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçlarından soruşturma evrakı düzenlenerek, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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