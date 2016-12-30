Adanaspor, Levent Şahin'e güveniyor

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ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor'un kulüp başkanı Bayram Akgül, 1,5 yıllık sözleşme imzaladıkları teknik direktör Levent Şahin'in başarılı olacağına inandığını söyledi.

Akgül, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda, yollarını ayırdıkları teknik direktör Krunoslav Jurcic'in yerine getirilen Levent Şahin ile basın toplantısı düzenledi.

Bayram Akgül, Levent Şahin'le daha önce de beraber çalışmak istediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Levent hocam iyi bir Adanalıdır, Adanaspor'da başarılı olacağına inanıyorum. Anlaşma şimdilik 1,5 yıllık ama bizim Levent hoca ile hedefimiz uzun vadeli büyük projelere imza atmak. Biraz daha kurumsallaştırıp, biraz daha teknolojik ve bilimsel çalışıp, kulübü bir yerlere getirmek. Adanaspor camiasına hayırlı olsun diyor, hocama da görevinde başarılar diliyorum."

Akgül, transfer konusunda medyada çıkan isimlerin hiçbirinin doğru olmadığını çünkü kimseye resmi teklif götürmediklerini bildirdi.





- Şahin: "İlk hedefimiz ligde kalmak"





Levent Şahin de Adanaspor'da göreve başlamaktan dolayı büyük onur ve mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür eden Şahin, şöyle konuştu:

"Önümüzde 18 haftalık bir maç periyodu var. Bu maçlardaki ilk amacımız takımımızı ligde bırakmak. Adanaspor lige iyi başlayamadı. Arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmada, 16 haftalık süreçte oyuncularımızın daha da tecrübe sahibi olduğuna, özellikle de son iki maçta gerek oyun karakterleri gerek kişisel özelliklerini sahaya yansıtarak bundan sonraki periyotta daha iyi işler yapabileceğine inandık. Takımız, ligimizde en genç ikinci takım. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Başkanımızla her gün istişare halindeyiz, devre arasını mevcut ve bize katılacak oyuncularla en iyi şekilde değerlendireceğiz. Adanaspor ve Türk futbolcu adına, geleceğe yönelik başarılı işler yapmak istiyoruz."

Şahin, "UEFA Pro Lisans" sahibi olduğunu, Ersin Aka ve Selçuk Erdoğan'ın yardımcı antrenör, Cihan Ünal'ın da maç ve performans analizi antrenörü olarak kendisiyle görev yapacağını dile getirdi.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Şahin, "İnce eleyip sık dokumamız gereken bir dönem. Devre arası yapılan transferlerin ne kadar hassas ve önemli olduğunu biliyorsunuz. Önemli olan bize ne kadar katkı sağlayacak ve geldikten sonra uyumu en kısa sürede nasıl tamamlayacak diye düşündüğümüz oyuncular üzerinde devam ediyoruz." diye konuştu.