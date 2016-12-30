AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

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AĞRI (AA) - Ağrı Valisi Musa Işın, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Işın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Fotoğrafları inceleyen Işın, haber kategorisinde Mahmud Rslan'ın, Suriye'de rejim ya da Rus uçakları tarafından Halep'in El Katerji Mahallesi'ndeki sivil yerleşim yerine düzenlenen saldırıda yıkılan binanın enkazından yaralı olarak kurtarılan ve ambulansa bindirilen 5 yaşındaki Ümran Daknes'in dramını yansıtan "Ümran Daknes" adlı fotoğrafı seçti.

Vali Işın, yaşam kategorisinde tercihi ise Cem Genco'nun, Suriye'nin İdlib kentinde rejim birliklerine ait savaş uçaklarından atılan varil bombası nedeniyle iki bacağını, sağ el parmaklarını, gözlerini ve işitme yetisini kaybeden 27 yaşındaki Mamun Halit Nasır'ın 5 yaşındaki kızı Gözyaşı'nın, babasının tedavi edileceğini duyduğu andaki sevincini yansıtan "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu" adlı fotoğraftan yana oldu.

Spor kategorisinde Volkan Furuncu'nun "Muhammed Ali'nin vefatı" adlı fotoğrafı için oy kullanan Işın, bu fotoğraf için Müslüman Muhammed Ali'nin hatırına oy kullandığını söyledi.