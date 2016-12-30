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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Kavuncu:

30 Aralık 2016 Cuma, 16:49
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Kavuncu:

KÜTAHYA (AA) - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, bu yıl hizmete giren Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin, kalp ve akciğer hastalıklarının rehabilitasyonu konusunda Türkiye'nin en gelişmiş hastanesi olduğunu söyledi.

Kavuncu, DPÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde düzenlediği basın toplantısında, 8 ay önce açılan ve ilk etapta 200 yatak kapasitesiyle hizmet verilen hastanede, alanında uzman 5 fizik tedavi, nöroloji ve kardiyoloji doktoru ile 7 fizyoterapist ve 8 fizik teknikerin görev yaptığını belirtti.

Hastanenin otel konforu sunduğunu ifade eden Kavuncu, şöyle konuştu:

"Hastanemiz en son teknolojik imkanlarla donatılmış tıbbi cihazlar ile konforu bir arada sunan Türkiye'nin en gelişmiş tedavi merkezlerinden biri olarak hizmet vermektedir. Her yaştan tüm ihtiyaç sahiplerinin hizmetinde olan rehabilitasyon merkezimizde bel, boyun, omuz,diz ağrıları gibi kas iskelet sistemi hastalıklarının ayaktan tedavilerinin yanında, 24 saat yatarak bakım ünitesi hizmeti sunulmaktadır."

Kavuncu, hastanenin en büyük özelliğinin ise kalp ve akciğer hastalıklarının rehabilitasyonu olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu ülkemiz açısından yabancı bir kavram. Ama ABD ve Avrupa ülkeleri bu tedaviyi çok yaygın olarak kullanıyor. Özellikle kalp hastalıkları ameliyatı geçirmiş, kalp krizi geçirmiş ya da akciğerinde sorun olan, KOAH olan, astımı olan hastaların eğer egzersiz uygun ise o hastalarda egzersizle rehabilitasyonu ve tedavisi anlamına geliyor. Bu hastane kalp ve akciğer hastalıklarının rehabilitasyonu konusunda Türkiye'nin en gelişmiş hastanesidir. Bu hastalıkların tedavisinde Kütahya bir merkez olacak. Hastanemiz bu alanda son teknolojiyle donatılmış Türkiye'nin en gelişmiş hastanesidir."

- Termal suyla tedavi

Hastaneyi ayrıcalıklı yapan unsurlardan birinin de termal su ile tedavi olduğunu aktaran Kavuncu, "Hastanede kaplıca ve terapi havuzlarımız var. Bu anlamda Türkiye'deki ender hastanelerden birisi. Bu hastanemiz bazı özellikler bakımından Türkiye'de öncelikli, özellikli, kapsamlı ve nitelikli bir hastanedir. Hastanemizde hastalarımızın tedavisine yardımcı olacak son sistem gelişmiş çok yüksek teknoloji var." dedi.

Kavuncu, sosyal güvenceyle tedavi olunabilecek tesisisin, önemli bir alandaki eksiği giderdiğini sözlerine ekledi.


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