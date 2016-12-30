Emekliye promosyon müjdesi

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ANKARA (AA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere verilecek banka promosyonuna ilişkin, "Sayın Başbakana verdiği müjdeden ötürü milyonlarca emekli adına teşekkür ediyoruz. Keşke bu müjdeyi ayaküstü değil de emekliye promosyon fikrinin mimarı olan bizlerle beraber bir programda açıklasaydı." dedi.

Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak emeklilere aylıkları karşılığında banka promosyonu verilmesi fikrini yaklaşık 10 yıl önce gündeme getirdiklerini belirterek, bu taleplerini aradan geçen süre boyunca her platformda bıkmadan ifade ettiklerini aktardı.

Bu yönde oluşturdukları kamuoyunun ardından, AK Parti'nin emekliye promosyon verilmesi vaadine seçim beyannamesinde yer verdiğini vurgulayan Ergün, Başbakan Binali Yıldırım'ın bugünkü açıklamalarıyla hükümetin bu vaadini de yerine getirdiğinin görüldüğünü belirtti.

Başbakan Yıldırım'ın verdiği müjdenin yaklaşık 11,5 milyon emekli için yılbaşı hediyesi niteliğinde olduğuna işaret eden Ergün, şöyle konuştu:

"Sayın Başbakana verdiği müjdeden ötürü milyonlarca emekli adına teşekkür ediyoruz. Keşke bu müjdeyi ayaküstü değil de emekliye promosyon fikrinin mimarı olan bizlerle beraber bir programda açıklasaydı. TÜED olarak müjdeyi Başbakan ile birlikte verememekten ötürü biraz buruğuz ama verilen müjdeden ötürü de emeklilerimiz adına mutluyuz. Promosyon kararı tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."