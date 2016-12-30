AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması

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UŞAK (AA) - Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğrafa oy verdi.

Anadolu Ajansı muhabiri Soner Kılınç, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ı ziyaret ederek AA tarafından her yıl düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi verdi.

Cahan, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledikten sonra haber kategorisinde Kayhan Özer'in "Demokrasi ve Şehitler Mitingi", yaşam kategorisinde Soner Kılınç'ın "Uşak'ta göktaşı yağmuru", spor kategorisinde de Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Usayin Bolt" başlıklı fotoğraflarına oy kullandı.

Fotoğrafların Türkiye'nin bir yılını çok iyi özetlediğini dile getiren Cahan, "Yaşam kategorisinde Uşak'tan fotoğrafın da yer alması çok sevindirici, Blandus Antik Kenti'nde çekilen bu fotoğraf ilimizin tanıtımına önemli katkı sağlayacak. Hemşehrilerimiz bu bu fotoğrafa destek vereceğini düşünüyorum, Anadolu Ajansını, yöneticilerini ve tüm çalışanlarını kutluyorum." dedi.