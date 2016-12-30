Büyükşehir Belediyesinden genç çobana keçi desteği

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ANKARA (AA) - Kısa süre önce sürüsü kurtların saldırısına uğrayınca maddi sıkıntıya düşen çoban Murat Koçak'a, Ankara Büyükşehir Belediyesi tiftik keçisi desteğinde bulundu.

Güdül ilçesinde baba mesleği olan çobanlığı devam ettiren Murat Koçak'ın 50 küçükbaş hayvan sürüsünde, kurtların saldırısı sonucu 30 koyun kaldı.

Bunun üzerine Koçak, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığına başvuruda bulundu. Başvurusu destek şartlarına uyduğu belirlenen Koçak'a, 51 Ankara tiftik keçisi teslim edildi.

Yeni yıl öncesi keçilerine kavuşan Koçak, sürüsüne Ankara tiftik keçisi katmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

- "Hayvanlarım sayesinde ayakta duruyorum"

Ankara tiftik keçisinin kendisi için büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Koçak, "Hem tiftiğinden hem sütünden hem de oğlağından faydalanabileceğim. Bu sebeple kendimi şanslı hissediyorum. Gelen keçilerle birlikte sürümdeki keçi sayısı 81'e yükseldi, hedefim bu sayıyı daha da arttırarak, 500'lere çıkmak" ifadelerini kullandı.

Zor yanları olmasına rağmen işini çok sevdiğini anlatan Koçak, "Kız almak, vermek gibi zorluklar yaşıyoruz. 'Çoban' diyorlar, kız vermek istemiyorlar. Ama ben çoban olmakla gurur duyuyorum. İstedikleri kadar çoban desinler, bekar kalmaya da razıyım. Ben hayvanlarımla mutluyum. Hayvanlarım sayesinde ayakta duruyorum, ekmeğimi çıkarıyorum. Onlar beni düşürmüyor, aksine ayakta tutuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zaman zaman umutsuzluğa kapılıp şehre göç etmeyi düşündüğünü ancak her seferinde köyüne geri döndüğünü dile getiren Koçak, şu ifadeleri kullandı:

"Eline değneği alan kimse utanmasın. Ben utanmıyorum. Hayvanlarım var, mesleğim var, Allah'a şükür. Evet, zahmetli bir meslek ama isteyen gayretle yapabilir. Şehre gitmeyi denedim, yapamadım. Her defasında geri döndüm. Çocukluğumdan beri hayvanlara ilgim vardı, bu ilgi katlanarak arttı. Eğer şehirden dönmek isteyen arkadaşlarımız varsa onlar da bu işi yapabilir."