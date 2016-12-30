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YEREL HABERLER  / KARAMAN HABERLERİ
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Karaman'da kış

30 Aralık 2016 Cuma, 16:55
Karaman'da kış

KARAMAN (AA) - Karaman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde, etkili olan kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Karayolları ekipleri, Karaman-Mersin karayolunun ulaşıma kapanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, sürücüleri mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları, yanlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları yönünde uyarıyor.

Karaman Belediyesi ekipleri de kent genelinde iş makineleri ile kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, il genelinde 143 köy yolunun trafiğe kapalı olduğu öğrenildi.

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