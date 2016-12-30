Aydın'da FETÖ/PDY soruşturması

AYDIN (AA) - Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sadettin Öztürk tutuklandı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince evinde gözaltına alınan Öztürk'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Öztürk, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zanlının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenildi.