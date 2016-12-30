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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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"Hayatımız Roman" projesi

30 Aralık 2016 Cuma, 17:01
"Hayatımız Roman" projesi

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan "Hayatımız Roman" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca izlenen, AB hibe fonları kapsamında destek alan, Almanya ve Çekya'nın da taraf olduğu proje ile Roman mahallelerinde yaşayan kadınların istihdama kazandırılması amaçlanıyor.

ÖMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, projenin tanıtımı amacıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, üniversite olarak sosyal projelere önem verdiklerini söyledi.

"Hayatımız Roman" projesinin özelikle Roman vatandaşların sosyalleşmesi ve istihdama katılması açısından önem taşıdığını vurgulayan Ceyhan, "Bu proje, Romanların sosyal alanda gelişmesine katkı sağlayacak örnek bir projedir. Proje ile Roman kadınlara mesleki yeterlilik kazandırılması da çok anlamlıdır." dedi.

OMÜ öğretim üyesi ve proje yürütücüsü Prof. Dr. İlknur Avcı da projenin iki yıl süreceğini, Roman kadınların meslek edinmelerini sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmalı hedeflediklerini anlattı. Avcı, proje kapsamında 50 Roman kadına yaşlı bakım hizmeti, konut ve iş yeri temizliği, hijyen kuralları, ilk yardım eğitimi ile iletişim becerileri gibi konularda eğitim verileceğini belirtti.

Roman vatandaşların ekonomik ve sosyal hayata eşit katılımını sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Avcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Romanlar, binlerce yıldır Avrupa ve Anadolu medeniyetlerinin ayrılmaz birer parçasıdır. Buna rağmen neredeyse her ülkede farklı düzey ve biçimlerde dışlanmaya maruz kalıyorlar. Bizler bunun farkındayız ve bugün sorunların çözümü için adım atmak üzere böyle bir proje hazırladık."

Toplantıya katılan Samsun Yavuz Selim Mahallesi Roman Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Müzik Grubu üyeleri, konuşmaların ardından sahneye çıkarak konser verdi. Klarnet ve darbuka şovu yapan müzik grubunu öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler büyük ilgiyle izledi.


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