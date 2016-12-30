Turgutlu'da hamile kadının darbedilmesi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki parkta spor yapan hamile kadını darbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında dava açıldı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Kasım'da 4 aylık hamile Ebru Kaya Tireli'yi darbettiği iddiasıyla cezaevine gönderilen D.K. hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı, hakaret ve basit yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla hazırlanan iddianame, Turgutlu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede D.K'nın, Tireli'yi darbettiği ve olay gecesi evine gittiği başka bir kadını taciz ettiği öne sürülerek, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılması istendi.

Turgutlu ilçesinde 7 Aralık'ta parkta spor yapan 4 aylık hamile Ebru Kaya Tireli, bir saldırgan tarafından darbedilmişti. Olayla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan M.T, suçsuz olduğunun anlaşılması üzerine serbest bırakılmıştı. Daha sonra gözaltına alınan D.K, suçunu itiraf emiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.