İç borçlanma stratejisi (2)

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ANKARA (AA) - Hazine, ocakta 11,4, şubatta 5,6, martta ise 17,4 milyar lira iç borçlanma yapacak.

Hazine Müsteşarlığının, Ocak-Mart 2017 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, ocakta 11,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 11,4 milyar liralık iç borçlanma, şubatta 5,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 5,6 milyar liralık iç borçlanma, martta ise 17,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 17,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidilecek.

Ocaktaki iç borçlanmanın 8,4 milyar lirası piyasadan, 3 milyar lirası kamuya satışlardan, şubattaki iç borçlanmanın 3 milyar lirası piyasadan, 1 milyar 800 milyon lirası kira sertifikası yoluyla, 900 milyon lirası kamuya satışlardan, marttaki iç borçlanmanın ise 13,3 milyar lirası piyasadan, 4,1 milyar lirası da kamuya satışlardan oluşacak.

Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek.

Bu dönemde 16 ihale gerçekleştirilecek.



Ocakta 13 milyar lira, şubatta 12,8 milyar lira, martta 20,3 milyar lira olmak üzere bu dönemde toplam 46,1 milyar liralık ödeme yapılacak. Ödemenin 11,5 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.



Öte yandan, ocakta 1,6 milyar, şubatta 7,2 milyar lira, martta 2,9 milyar lira nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren finansman geliri hedefleniyor.

(Bitti)

