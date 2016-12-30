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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Suriye'deki ateşkes) Bizim amacımız burada rol çalmak değil. ...
30 Aralık 2016 Cuma, 17:26
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Suriye'deki ateşkes) Bizim amacımız burada rol çalmak değil. Bugüne kadarki anlaşmalar başarısız olduğu için biz kendi inisiyatifimizi ön plana çıkararak, inisiyatif kullanarak adımlar attık. Suriye'nin geleceği için herkesin katkı sağlaması lazım ama sadece aile fotoğrafında olmak için, yer almak için buralara katılmak, bana göre gereksiz. Herkesin somut katkılar sağlaması gerekiyor. Somut katkı sağlayacak herkesi işin içine dahil etmek istiyoruz."