Erzurum'dan Haleplilere yardım

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da düzenlenen yardım kampanyasında toplanan 3 tır yardım malzemesi, Haleplilere ulaştırılmak üzere Suriye'ye gönderildi.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı öncülüğündeki yardım kampanyasında, yatak, battaniye ve gıda malzemelerinden oluşan 3 tır insanı yardım malzemesi toplandı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Yakutiye ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde, "Yurtlarından sürülmüş kardeşlerimizin ihtiyacı olan yardım malzemelerini gönderiyoruz. Zamanında birlikte kurtuluş mücadelesini verdiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz şu anda zor durumda. Türk milleti ve Erzurumluların bunun şuurunda olması ve gençliğimizin de bunu görmesi bizi gururlandırdı" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Halep'e yardım elini uzattıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Valiliğimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve belediyemiz el ele verip kampanya başlattık. Oradaki kardeşlerimizin yardımına koşmaya çalışıyoruz ve bu yardımlarımız devam edecek. Yorgan, yatak, çocuk maması, çocuk bezi ve çeşitli gıda maddelerinden oluşan yardımlarımızı gönderiyoruz. Şimdi de ilaç firmaları ile görüşüyoruz ve özellikle çocukların hastalanması, beslenmesi ve gelişimi ile ilgili yardımlarımızı hızlı şekilde hayata geçirerek yardım tırlarımızı yola çıkaracağız. Bu soğuk havada insanımız yiyecek ve içeceğinden ayırıp yardım ediyor. Bu yardımda emeği geçen Erzurum halkına ve gençlik kolları teşkilatımıza teşekkür ediyorum."

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, yardım malzemelerinin yüklü olduğu tırlar, Suriye'ye gitmek üzere yola çıktı.



