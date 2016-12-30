Yurtta kış

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UŞAK (AA) - Uşak'ta önceki gün akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 170 köy yolu yeniden trafiğe açıldı.

Uşak Valisi Ahmet Okur, önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde yolu ulaşıma kapanan 170 köy yolunun tümünün yeniden trafiğe açıldığını bildirdi.

İl Özel İdaresine bağlı 21 ekibin karla mücadele ettiğini hatırlatan Okur, "Bugün tüm yollar yeniden trafiğe açıldı, ekipler buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor." dedi.

Okur, şehir içinden geçen İzmir-Ankara Karayolu ile ilçe bağlantı yollarında ise herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı bilgisini verdi.

