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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

30 Aralık 2016 Cuma, 17:39

MUŞ (AA) - Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oylama hakkında bilgi alan Polat, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

Polat, haber kategorisinde Ömer Ürer'in, "Terörden kurtulan vatandaşlar", spor kategorisinde Cem Özdel'in, "Rodeo Şampiyonası" ve yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu" başlıklı çalışmasına oy verdi.

Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsinin anlam dolu olduğunu söyledi. Dünya genelinde çeşitli acılar yaşandığını belirten Rektör Polat, "Bu acıların gelecek nesillere anlatılması son derece önemli. Bu açıdan Anadolu Ajansı çok büyük bir vazifeyi yerine getiriyor. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Seçerken gerçekten çok zorlandım." dedi.

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