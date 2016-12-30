Malatya'da uyuşturucu operasyonu

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MALATYA (AA) - Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 35 kişi gözaltına alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 2 ay süren çalışmalar kapsamında kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 35 kişi yakalandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bin 116 adet uyuşturucu hap, yaklaşık 6 gram kokain, 55 gram esrar, bir ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.