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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması

30 Aralık 2016 Cuma, 17:48

ZONGULDAK (AA) - Ereğli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 1 zabıt katibi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince daha önce soruşturma kapsamında tutuklanan ve Ereğli Adliyesi "sözde imamı" olduğu belirlenen İ.K'nin ifadelerinin ardından Ereğli Adliyesinde görevli zabıt katipleri B.A, M.B. ile H.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden H.M. tutuklandı, M.B. ve B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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