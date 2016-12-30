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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'daki cinayet ve yaralama davası

30 Aralık 2016 Cuma, 17:49

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü DEAŞ bahane edilerek yapılan izinsiz gösteriler sırasında bir babayı öldürdüğü, oğlunu da yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 2014'ün ekim ayında, Ahmet Albay'ı öldürdüğü, oğlu Veysi Albay'ı yaraladığı iddiasıyla tutuklan ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen sanık Murat Erciyes ile avukatları katıldı.

Erciyes, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Bir kıyafetten ötürü suçlanmam hukuken doğru değildir. Müebbet hapis cezasının, telafisi imkansız zararları vardır. Ben kimseyi öldürmedim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Erciyes'i, Ahmet Albay'ı olası kasıtla öldürdüğü gerekçesiyle 16 yıl 8 ay, Veysi Albay'ı da yaraladığı gerekçesiyle 10 ay olmak üzere 17 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde, 8 Ekim 2014'te terör örgütü DEAŞ bahane edilerek izinsiz gösteri düzenleyen gruba yönelik açılan ateş sonucu evinin önünde akrabalarını yolcu eden Ahmet Albay ile oğlu Veysi yaralanmış, hastaneye kaldırılan Ahmet Albay ölürken, Murat Erciyes tutuklanmıştı. Erciyes'in terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilmişti.

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