31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kardemir Karabükspor'da transfer çalışmaları

30 Aralık 2016 Cuma, 17:55


KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Spor Toto Süper Lig'in ilk 16 haftalık bölümünde ortaya konulan performansa göre takımda ihtiyaç duydukları bölgelere transfer yapacaklarını söyledi.

Tankut, gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer konusunda teknik direktör Igor Tudor ve ekibinin görüşlerinin çok önemli olduğunu, onların görüşleri doğrultusunda hareket edildiğini söyledi.

"Ligin ilk bölümünde eksik gördüğümüz ve sakatlık nedeniyle aksama yaşanan alanlara transfer yapılacak." diyen Tankut, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızı ara transfer dönemi gelmeden başlattık. Ön görüşme imzaladığımız oyuncular oldu. Shakhtar Donetsk'ten forvet Yevhen Seleznyov ve Dinamo Kiev takımından kaleci Oleksandr Rybka ile ön protokol imzaladık. Bu oyuncular takımın devre arası kampına katılacak. Hocamızın istediği bir iki alan daha var. İmkanlarımız dahilinde çalışmalarımız devam ediyor."


İLGİLİ HABERLER

Şehit Coşkun İşleyen'in ailesine &quot;Şehadet Belgesi&quot; verildi
YEREL

ŞEHİT COŞKUN İŞLEYEN'İN AİLESİNE "ŞEHADET BELGESİ" VERİLDİ
İlk başvuruyu Vali Mehmet Aktaş yaptı
YEREL

İLK BAŞVURUYU VALİ MEHMET AKTAŞ YAPTI
Çam ağaçlarının kesilmesi, fidan dikimiyle protesto edildi
YEREL

ÇAM AĞAÇLARININ KESİLMESİ, FİDAN DİKİMİYLE PROTESTO EDİLDİ
Şehit çocuğuna bilgisayar hediye edildi
YEREL

ŞEHİT ÇOCUĞUNA BİLGİSAYAR HEDİYE EDİLDİ