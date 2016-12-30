Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da

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ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki muhalif grupların imzaladığı 2 belgenin garantörünün Türkiye ve Rusya olduğunu bildirdi.

Açılış ve bazı ziyaret için Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Çavuşoğlu, Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim'i ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Alanya'da olmaktan mutluluk duyduğunu, ulusal basının yanında yerel basının da güçlü olduğunu söyledi.

Önemli bir süreçten geçildiğini anlatan Çavuşoğlu, bir taraftan terör örgütleriyle bir taraftan da Türkiye'ye yönelik tehditlerle mücadele ettiklerini, ülkenin hedeflerine ulaşması için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Suriye sorununu çözmek ve buradaki dramı bitirmek için çok çaba sarfettiklerini, altı yıldır da çabaların devam sürdüğünü aktaran Çavuşoğlu, çok taraflı platformlarda çaba sarfettiklerinin, çabaların devam ettiğinin altını çizdi.

Çabalarına rağmen bugüne kadar anlaşmaların hiçbirisinin uygulanmadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Her seferinde ihlal edildi. Ama biz yanıbaşımızdaki drama duyarsız kalamazdık, ikili çalışmalarımıza da çabalarımıza ağırlık vermeye başladık. İran ile dört tur görüşmeler yaptık, Rusya ile özellikle ilişkilerimizin normalleşmesinden sonra Suriye'de bir çözüm için yoğun çaba sarfettik." diye konuştu.

Rusya ile ilk görüşmeden sonra Rusya-Türkiye arasında ortak çalışma grupları oluşturduklarını anlatan Çavuşoğlu, bunların, askerlerin, istihbaratın ve kendi bakanlığının diplomatlarının bulunduğu çalışma grupları olduğuna dikkati çekti. Çavuşoğlu, "Bu çalışma gruplarının amacı Suriye'de nasıl bir çözüm buluruz, nasıl ateşkesi sağlarız, insani yardımları ulaştırırız ve siyasi çözüme doğru nasıl gidebiliriz. Daha sonra bu çabalarımızı yoğunlaştırdık." dedi.

- Halep'teki gelişmeler

Halep'teki gelişmelere değinen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Maalesef Halep yerle bir edildi, acımasızca bombalandı. Çok sayıda masum insan öldü ama 50 bin civarında sivil insan, dar bir bölgeye sıkıştırılmış, kuşatılmış halde, bu dramı da sona erdirmek üzere Rusya ile ikili düzeyde çok çaba sarfettik. Daha sonra İran'ı da işin içine kattık. O süreçteki tüm çabalarımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın telefon görüşmelerini, sadece Putin ile değil Obama, Merkel ve diğer liderlerle görüşmeleri biliyorsunuz. Sonuçta Halep'teki 50 bin civarında kişiyi kurtardık. 45 bin kişi gönderilen otobüslerle, minibüslerle kurtarıldı, kendi araçlarıyla da çıkan oldu. Yaklaşık 50 bin kişi olduğunu düşünüyoruz. Bunların bir kısmı Türkiye'ye geldi, bir kısmı Türkiye sınırına gelmek istedi, önemli bir kısmı da İdlib bölgesinde yaşıyor."

Bunun bir adım olduğunu, çok engeller çıkarıldığını, anlaşmaları bozmak isteyenler olduğunu belirten Çavuşoğlu, gruplar ve terör örgütleri olmasına rağmen bunu başardıklarını ifade etti.

Mevlüt Çavuşoğlu, siyasi çözümü oluşturmak için herkesle görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Ortaya bir perspektif konulması için çaba sarfettiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Biz çabalarımızı sürdürdük ve ateşkesin Suriye geneline yayılması için dün mutabakata varıldı. Biz bu mutabakatın garantörüyüz. Suriye'deki muhalif grupların imzaladığı 2 belgenin garantörü Türkiye ve Rusya. Rejimin imzaladığı belgenin garantörü ise Rusya. İran'ın da Moskova'da söz verdiği ve ortak metne katıldığı gibi İran'ın da özellikle Hizbullah, Şii gruplar ve rejim üzerinde nüfuzunu olumlu yönde kullanması gerekiyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte özellikle bu ateşkesin ve mutabakatın kalıcı olması gerekiyor. Mutabakat, Birleşmiş Milletler parametreleri yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 no'lu kararı, yine Cenevre Deklarasyonu gibi daha bugüne kadar atılmış adımların ışığında bir ateşkes ve siyasi çözüm. Bundan sonra Suriye geneline yayılan bu ateşkesin kalıcı olması gerekiyor. Biz biliyoruz ki bundan memnun olmayan gruplar da var, arazide de gruplar var. Aynı şekilde memnun olmayan ülkeleri de görüyoruz. Açıklamalarından bunu hissediyoruz. Ama genel itibarıyla çok büyük de bir destek var. Herkes burada Türkiye'nin ve Rusya'nın hakkını teslim ediyor. Biz artık Suriye konusunda işin merkezindeyiz. Bugüne kadar net görüşler belirttik ve herkesten daha net olduk. Önemli bir rol oynayarak bu süreci devam ettirmek istiyoruz."

(Sürecek)







