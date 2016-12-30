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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Erzurum Ticaret Borsası

30 Aralık 2016 Cuma, 18:25

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB), büyükbaş etinin kilogramı 19,50-37,04 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG19,5019,5019,50ESKA
Et BüyükbaşKG23,3037,04 23,58ESKS
Et BüyükbaşKG25,0034,25 25,27 HTS
Tavuk EtiKG 4,0014,654,97HTS
Kaşar PeynirKG12,9012,9012,90HTS
Yağlı PeynirKG
10,6010,6010,60HTS
İnek SütüKG 0,951,10 0,95HMS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

ESKA: Et ve Süt Kurumu Alış

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