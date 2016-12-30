Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB), büyükbaş etinin kilogramı 19,50-37,04 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|19,50
|19,50
|19,50
|ESKA
|Et Büyükbaş
|KG
|23,30
|37,04
|23,58
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|25,00
|34,25
|25,27
|HTS
|Tavuk Eti
|KG
|4,00
|14,65
|4,97
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|12,90
|12,90
|12,90
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|10,60
|10,60
|10,60
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|0,95
|1,10
|0,95
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
ESKA: Et ve Süt Kurumu Alış