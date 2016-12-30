Hazine gelecek hafta 4 tahvil ihalesi düzenleyecek

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Hazine Müsteşarlığı, gelecek hafta 4 tahvil ihalesi düzenleyecek.

Müsteşarlıktan yapılan açıklamaya göre, 2 Ocak'ta gerçekleştirilecek 2 ihalede, 2 yıl (553 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,35 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili ile 5 yıl (1932 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Hazine, 3 Ocak'ta düzenleyeceği 2 ihaleyle de 5 yıl (1722 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,60 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili ile 9 yıl (3325 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 5,30 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.