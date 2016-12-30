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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Tokat'ta FETÖ/PDY soruşturması

30 Aralık 2016 Cuma, 18:28

TOKAT (AA) - Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 16 emniyet mensubu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Tokat Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, aralarında meslekten ihraç edilen ilçe emniyet müdürü ve şube müdürleri ile halen görevde bulunanların olduğu 16 emniyet mensubu hakkında yakalama kararı verildi.

Şüphelilerin bulundukları yerde gözaltına alınacağı ve Tokat'a getirileceği belirtildi.


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