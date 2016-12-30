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MERSİN (AA) - Mersin'deki sel nedeniyle debisi yükselen derede Serkan ve Fatma Genç çiftinin cesetlerinin bulunmasının ardından ailenin otomobiline ulaşıldı. Araçta çiftin 4 yaşındaki kızları ile yakınlarına rastlanmadı.

Kentte dün etkili olan yağışların beraberinde getirdiği sel sırasında merkez Toroslar ilçesindeki bir köprüden geçerken debisi yükselen Yalınayak deresine düşen otomobil, dünden beri arama çalışmalarını sürdüren ekip tarafından bulundu.

Dere yatağında iş makinelerinin çalışması sırasında çamurun altında tespit edilen hurdaya dönmüş araç, vinç yardımıyla derenin yanındaki bir parka çekildi.

Burada itfaiye, AFAD ve polis ekiplerince incelenen, iş makinesinin yardımıyla üzerindeki kum ve çamur temizlenen otomobilde, dün cesetleri bulunan Serkan ve Fatma Genç çiftinin aynı araçtaki 4 yaşındaki kızı Miray ile yakınları 25 yaşındaki Sultan Uncu arandı.

Yakınlarının yardımlarıyla ayakta durabilen Fatma Genç'in babası Ali Kırmızı da gözyaşları eşliğinde araçtaki çalışmayı izledi.

Uzun süren aramalarda otomobilde kimse bulunamadı.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın takip ettiği arama çalışmaları, dere ve çevresinde sürdürülüyor.

Kentte etkili olan yağışın beraberinde getirdiği sel nedeniyle Serkan ve Fatma Genç çifti, kızları Miray ile yakınları Sultan Uncu'nun içerisinde bulunduğu otomobil, Yalınayak deresine düşmüştü. Çiftin cesetlerine ulaşılırken, kızları ve yakınları bulunamamıştı.

- Denize düşen 1 kişi de aranıyor

Öte yandan, kentteki selin ardından geldiği deniz kenarında, fotoğraf çekerken suya düşen 19 yaşındaki Soner Yılmaz'ın bulunması için dün başlatılan çalışmalar bugün de gün boyu devam etti.

Olay yeri yakınlarına da Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Yılmaz'ın ailesi ve arama faaliyetini yürüten ekipler için çadır kuruldu.

Arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanmadı.