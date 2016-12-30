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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

30 Aralık 2016 Cuma, 18:50

UŞAK (AA) - Uşak'ta, bir otomobilde 713 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotik Büro Amirliği ekipleri, otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

İzmir-Ankara Karayolu üzerindeki Uşak Şeker Fabrikası yakınlarında arama noktası oluşturan ekipler, İstanbul plakalı kiralık bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Tora" eşliğinde otomobilde arama yapan polisler, değişik çaplarda toplam 713 adet uyuşturucu hap ve 1 gram esrar ele geçirdi.

Otomobildeki Ş.E. (27), M.Ç. (22) ve A.S. (23) gözaltına alındı.



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