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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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"Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği

30 Aralık 2016 Cuma, 18:56

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerinden Piyade Er Alim Soylan ve Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Piyade Er Osman Oğlu Mustafa anıldı.

İstanbul'daki Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, 28 Aralık'ta "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği düzenlendi.

Albay Erhan Altunok'un sunumuyla gerçekleştirilen törende şehit yakınları ve gaziler de hazır bulundu.

Etkinliğin başında, 24 Ağustos'ta Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Kerim Üye ve 19 Aralık'ta Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Olcay anıldı.

- "4 ay oldu hala çok özlüyorum"

Şehit Üye'nin annesi Fatma Üye, burada yaptığı konuşmada, "Hayırlı bir evlat doğurmuşum. Vatan için kaybettiğim için pişman değilim. Hepiniz ölseniz de atalarınız asla pişman olmasın. Sizleri gördüğüm için duygulandım. 4 ay oldu hala çok özlüyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra salondan bir asker, anne Üye'nin yanına gelerek, elini öptü ve sarıldı. Bu anlarda anne Üye ve asker gözyaşlarını tutamadı.

- "Ben bir daha dönmeyeceğim' dedi"

Törenin ikinci bölümünde, Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerinden Piyade Er Alim Soylan ve Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Piyade Er Osman Oğlu Mustafa'nın özgeçmişleri okundu.

Şehit Soylan'ın kardeşi Naim Soylan, ağabeyini askere giderken kendisinin yolcu ettiğini aktararak, "Ben bir daha dönmeyeceğim' dedi. Öyle de oldu." diye konuştu.

Şehit Osman Oğlu Mustafa'nın torunu Berrin Kırık, töreni anneannesinin de görmesini çok istediğini ifade ederek, "Çünkü o babasından bir toprak istemişti. 'Nerede benim babam?' demişti. Ama eminimki bugün görüyor. Sizlere benim dilimden çok çok teşekkür ediyor." dedi.

Yahya Efendi Camisi İmam Hatibi Kenan Tophan tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, şehitler için dua edildi. Tophan, programı gözyaşları içerisinde takip ettiklerini belirterek, Allah'ın bu milleti, bu inançtan, bu terbiyeden ve bu anlayıştan mahrum etmemesini diledi.

Törene konuk olarak katılan Zühtü Kurtulmuş Anadolu Lisesi öğrencisi Hasan Emre Ayıl, Türk milletini yüceltmek için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

- "Seve seve canımızı vermeye hazırız"

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, "Bizler şehit aileleri ve gaziler olarak, eğer devletimiz bize görev verirse seve seve canımızı vermeye hazırız. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Hiçbir güç, bu birlikteliği bozamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Törendeki ortamı anlatacak kelime bulamadığını kaydeden 23. Motorlu Piyade Alayı'nda görevli er Ömer Bozukluhan ise "Bizler bir ölür, bin doğarız. Ben bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir personeliyim. Bu vatan için canımı feda etmeye hazırım." diye konuştu.



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