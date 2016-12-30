Bakan Özhaseki, şehit ailelerini ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de şehit ailelerini ziyaret etti.

Özhaseki, bir dizi ziyaret için geldiği Kayseri'de, İstanbul'daki terör saldırısında şehit düşen polis memurları Yasin İke ve Osman Börklüoğlu ile Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in ailelerini ziyaret etti.

İlk olarak Şehit Polis Memuru İke'nin Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde bulunan evini ziyaret eden Özhaseki, bir süre burada kaldıktan sonra Selimiye Mahallesi'nde bulunan Şehit Polis Memuru Börklüoğlu'nun babaevine gitti.

Şehit evlerinde mahallelilerin ilgisiyle karşılaşan Bakan Özhaseki, vatandaşlarla kısa süre sohbet etti.

Bakan Özhaseki son olarak Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde bulunan Şehit Uzman Çavuş Çelik'in babaevini ziyaret etti.







