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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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"Üreten Kadın Güçlü Atakum" projesi tanıtıldı

30 Aralık 2016 Cuma, 19:16
"Üreten Kadın Güçlü Atakum" projesi tanıtıldı

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Türkiye'de kadın hakları olarak çok önemli ivme katettik ama bir de yaşadığımız sorunlar var. Kadına karşı şiddet, ayrımcılık gibi. Bunun fikirsel düzeyde bile olmasını artık kabul edemiyoruz." dedi.

AB hibe fonları kapsamında Atakum Belediyesi koordinatörlüğünde Samsun Olgunlaşma Enstitüsü ve Atakum Halk Eğitim Merkezince hazırlanan, 10'u engelli 50 kadının çini eğitimi alacağı "Üreten Kadın Güçlü Atakum" projesinin tanıtımı dolayısıyla Atakum Belediyesi sosyal tesisinde tören düzenlendi.

Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, çiniciliğin UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası'na alındığına dikkati çekti.

Çiniciliğin aynı zamanda Türk kültürünün izlerini taşıyan çok önemli bir sanat olduğunu vurgulayan Karaaslan, hem sanata katkı veren hem de kadınları destekleyen bu projenin önem taşıdığını söyledi.

Kadınlar için yapılacak çok şey bulunduğunu, çok şey de yapıldığını belirten Karaaslan, hayatın her alanında kadının var olması, görünür olması ve görünürlük seviyesinin artmasını istediklerini anlattı.

Toplantıda kendisinin "Samsun'un tek kadın milletvekili" olarak anons edildiğine dikkati çeken Karaaslan, "Bu bana ayrı bir onur verse de bir eksikliği hatırlatıyor. Samsun'umuz hakikaten daha fazlasını hak eden bir şehir. Son iki seçimde benim dışımda diğer partilerde seçilebilecek yerden aday gösterilecek bir hanımefendi yoktu. Şehrimiz açısından ben bunu eksiklik görüyorum." dedi.

Karaaslan, Türkiye'de kadın hakları açısından nereden nereye geldiklerinin bilindiğini aktararak şöyle devam etti:

"Türkiye'de kadın hakları olarak çok önemli ivme katettik ama bir de yaşadığımız sorunlar var. Kadına karşı şiddet, ayrımcılık gibi. Bunun fikirsel düzeyde bile olmasını artık kabul edemiyoruz. 'Haydi kızlar okula' kampanyası ile Türkiye'de 250 binden fazla kız çocuğu okullu oldu. Bunu çok önemsiyoruz çünkü 'Hayatın içinde olmalıyız' dediğiniz her şey eğitimle başlıyor. Kız çocuklarının çok okutulmadığı günlerden bugün ailelerin erkek kız çocuğunu ayırt etmediği günlere geldik. Artık aileler çocukların aynı eğitim düzeyinde, hayata aynı seviyeden başlaması gerçeğini kabul etmiş bakış açısına sahip. Hamdolsun, geldiğimiz güzel bir yer."

Kadın erkek eşitliğine değinen Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir taraftan da bize dayatılan bir eşitlik meselesi var. Elbette biz eşit değiliz, eşit olsaydık kadın ve erkek diye bir fark olmazdı ama aradığımız her alanda yüzde 100 eşitlik mi? Bence değil çünkü mümkün değil. Aradığımız adalet olmalı. Her alanda adalet, her alanda adaletli dağıtımdan aynı şekilde faydalanabilmeliyiz. Hayatın tüm alanlarında geçerli bu. Bugün karşınızda milletvekili, genel başkan yardımcısı olarak bulunuyorum ama aynı zamanda iki çocuk annesiyim. Evde birtakım sorumluluklarım ve benden beklentiler olduğu kadar, siyasette var olmak için mücadele veriyorum. Aynı zamanda akademik alanın içinde birtakım mücadelenin içindeyim. Bunları yaparak hiçbirinden vazgeçmemek için verilen bir mücadele var.

Çoğumuzun hayatında bu vardır mutlaka çünkü kadın sorumluluğu, bazen birinde başarılı olmak için ne yazık ki diğerinden vazgeçmeyi gerektirebiliyor. İşte o noktada genç kızlarla uzun uzun sohbet yapmıyorum, sadece kendi hayatımı anlatıyorum. Eğer desteğiniz varsa, aile desteği veya eş desteği olabilir, bu hakikaten olmazsa olmaz ama bunlar varsa hiçbirinden vazgeçmek zorunda değilsiniz. Kadınların hayatta daha çok ön planda var olması için bütün kapılar sonuna kadar açık."

Projede 10 engellinin yer almasının önem taşıdığını vurgulayan Karaaslan, kadınlar gibi engellilerin de hayatın her alanına ulaşması, bakış acılarına kadar her şeyin yeni baştan dizayn edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Törende, ilkokul mezunu olmasına rağmen oyun senaryosu yazan ve yöneten, 2. New York Avrasya Film Festivali'nde "Sinemada En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı" ödülü kazanan Ümmiye Koçak da kadınlara hayat hikayesini anlattı.


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