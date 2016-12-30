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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Niğde'de FETÖ/PDY operasyonu

30 Aralık 2016 Cuma, 19:23

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 ceza infaz kurumu memuru gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY üyelerine yönelik Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumuna operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, görev sırasında ve adreslerinde bulunan 11 ceza infaz kurumu memuru gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemler için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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