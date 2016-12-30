Mersin'deki sel

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MERSİN (AA) - Mersin'de dün, kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağışın oluşturduğu sel nedeniyle sera alanlarının büyük kısmı zarar gördü.

Aşırı yağışların neden olduğu sele teslim olan kentte, merkez Akdeniz ilçesi ve Tarsus ilçesi başta olmak üzere çok sayıda bölgede tarım alanlarını su bastı.

Yoğun seracılığın yapıldığı Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde seraların büyük bir kısmı zarar görürken, bazı seralar rüzgarın etkisiyle yıkıldı, ürünler sular altında kaldı.

Çiftçiler gün boyu bir yandan seralarını onarmaya çalışırken, bir yandan da sulardan daha az etkilenen ürünlerini kurtarmaya çalıştı.

Çiftçilerden 63 yaşındaki Ahmet Kurtuluş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 dönümlük serasında biber ektiğini, şiddetli yağışların ardından gittiği serasını yıkılmış halde bulduğunu anlattı.

Seranın, yaklaşık 6 dönümünün tamamen yıkıldığını aktaran Kurtuluş, "Seranın kalan kısmındaki ürünü toplattım, kurtarmaya çalıştım. Naylonları da elimden geldiği kadarıyla düzeltmeye çalıştım. 6 dönüm ürünüm talan oldu. Seralar çöktü, naylonlar, direkler çıktı, biberlerim talan oldu. Yaklaşık 3 dönümlük biberlerimi kurtarabildim." dedi.

Çiftçi Emin Açıkgöz (32) de seralarının büyük bir kısmının zarar gördüğünü söyledi.

Yetkililerden yardım beklediklerini söyleyen Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Çiftçimiz çok zor durumda. 10 bin dönümlük sera, bir tesis gibidir. Şu an yüzde 85'i talan oldu. Buranın haricinde mahalledeki tarım alanlarının yüzde 90'ı sular altında. Ürünlerimizi kurtaramıyoruz, çabamız fayda etmiyor. Bizim doğaya, fırtınalara karşı yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Çaresiz kaldık, devlet büyüklerimizden yardım ve destek bekliyoruz."

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan kentte bugün yaptığı temaslar sırasında 95 bin dekarlık arazinin tamamıyla su altında olduğunu açıklamıştı.



