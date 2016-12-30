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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Bakan Tüfenkci'den yeni yıl mesajı

30 Aralık 2016 Cuma, 19:33

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2017'nin 2016'dan çok daha iyi bir yıl olacağını belirterek, "Reel sektörün canlandırılması, ihracatın ve üretimin artırılması, yeni pazarlara açılım konusunda 2017 farklı bir yıl olacak." ifadesini kullandı.

Tüfenkci, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2016'nın Türkiye ve yakın coğrafya açısından zor bir yıl olduğunu kaydetti.

Suriye'de yaşanan iç savaş ve yarattığı huzursuzlukların yanı sıra "ihanet şebekelerinin ve terör örgütlerinin" Türkiye üzerinde oynadıkları oyuna herkesin şahit olduğunu belirten Tüfenkci, "15 Temmuz'da hain terör örgütü FETÖ'nün darbe girişimine karşı millet olarak tek yürek olduk ve tüm dünyaya sivil direnişin nasıl olması gerektiğini gösterdik. O gece ve sonrasında vekalet savaşlarının maşaları olan bu hainler, hepsi birleşse de ne Türk milletini ne de devletimizi dize getiremeyeceklerini anlamışlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin istikrarını hedef alarak Türk insanının canına, malına, ticaretine kast edenlere en büyük cevabın polise, vatandaşa, ekonomiye ve vatana sahip çıkılarak verildiğini ifade eden Tüfenkci, terör örgütlerinin ekonomik ve diğer darbe girişimlerinin, saldırılarının devletin ve milletin kucaklaşması sayesinde başarıya ulaşamadığını vurguladı.

- "Çalışmalarımızın olumlu yansımalarını 2017'de göreceğiz"

Tüfenkci, darbe girişiminin ardından ekonomik hayatın sekteye uğramadan devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bütün gece darbecilerle mücadele eden vatandaşlarımız sabah dükkanlarının, üretimlerinin, fabrikalarının başına geçerek demokrasisine, hukukuna ve ekonomisine sahip çıkmış, şanlı bir direniş göstermişlerdir. Bunun için 2016 çok manidar bir yıl olmuştur.

2017'nin 2016'dan çok daha iyi bir yıl olacağına eminim. 2016 yılında Bakanlık olarak önemli çalışmalara imza attık. Şirket kuruluşlarının basitleştirilmesinden, karekod ile çeke itibar kazandırılmasına, iflas ertelemenin zorlaştırılmasından, sebze ve meyvede künye uygulamasına, e-ticaretten, KOBİ'lerimize ve küçük esnafımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz kredi, destek ve teşvik paketlerine kadar birçok çalışmayı hayata geçirdik.

Tüm bu çalışmalarımızın olumlu yansımalarını 2017'de göreceğiz. 2017 reel sektörün canlandırılması, ihracatın ve üretimin artırılması, yeni pazarlara açılım konusunda farklı bir yıl olacak. Küçük esnafımızı ezici rekabetten koruma adına kredi desteklerimiz artarak devam edecek. Bu noktada esnafımızın şiddetle beklediği işsizlik fonundan tutun da sicil affına kadar birtakım düzenlemeleri kısa zamanda hayata geçireceğiz."

- "Gelecek yıl Türkiye yüzde 4,4'ün üzerinde büyüyecek"

Suriye'de ateşkesin hayata geçmesi ve kalıcı hale gelmesiyle bölgede oluşacak huzur ikliminin Türkiye'nin ekonomik ilişkilerini de olumlu etkileyeceğine işaret eden Tüfenkci, Rusya ile iyi ilişkileri kimsenin bozmasına izin vermeyeceklerini, 2017'de bu ülkeyle ticaret hacmini daha da artıracaklarını bildirdi.

Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellemesiyle AB'nin üçüncü ülkelerle yapacağı serbest ticaret anlaşmalarında Türkiye'nin de yer alacağını belirten Tüfenkci, bu sayede Türk yatırımcılara yeni alanlar açılacağını ifade etti.

Gelecek yıl Türkiye'nin yüzde 4,4'ün üzerinde büyüyeceğine inandığını kaydeden Tüfenkci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Teşvikte çok ciddi tedbirler aldık, yatırımlarımızı 2017 için yüzde 30 artırdık, ihracata güçlü destekler verdik. Hükümet programında 2017'de 153,3 milyar dolar seviyesinde olan ihracat hedefimizin yeniden 155 milyar dolar olacağını düşünüyorum. Ekim ve kasımda yakaladığımız ivme de bunu doğruluyor.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin hayata geçmesiyle de ülkemiz siyasi çalkantılardan uzak, siyasi bir istikrara kavuşacaktır. Bu sistemle Türkiye dev hamleleri bir bir hayata geçirecek, ekonomide ve siyasette daha güçlü olarak yoluna devam edecektir.

Bu düşüncelerle, 2017'nin ülkemize ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini, birlikte daha güçlü adımlarla 2023 hedeflerimize doğru önemli icraatların tarihe düşüldüğü bir yıl olmasını dilerim."






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