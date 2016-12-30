31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Uşak'ta dev kardan adam

30 Aralık 2016 Cuma, 19:39
Uşak'ta dev kardan adam

UŞAK (AA) - Uşak Üniversitesi öğrencileri, Bir Eylül Kampüsü'nde 5,5 metre yüksekliğinde dev kardan adam yaptı.

Uşak'ta önceki gün etkili olan kar yağışının ardından Uşak Üniversitesi Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı (GiTMEDYA) öğrencileri dev bir kardan adam yapmak üzere sosyal medya üzerinden harekete geçti.

Öğrenci yemekhanesi önünde toplanan öğrenciler kampüs içerisinde topladıkları karları merdiven yardımıyla üst üste yığarak, yaklaşık 9 saat süren çalışmanın ardından 5,5 metre yüksekliğinde kardan adam yaptı.

Gençlerin "GiTMEDYA" adını verdikleri kardan adam, üniversite öğrencileri ve çalışanlarından büyük ilgi gördü.

Öğrencilerden Emin Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte bugüne kadar yapılmış en büyük kardan adamı yaptıklarını belirtirken, "Kar çok yağdığı için böyle bir etkinlik yapalım dedik. Bir temel oluşturarak üzerine kalıplar halinde karları yığdık. Yaklaşık 9 saat sürdü kardan adamı yapmak. Havanın soğuk olmasına rağmen bitirmeyi başardık. Herkes kardan adam önünde fotoğraf çektirdi ve sosyal medyada paylaştı " dedi.

Gülşah Aktaş ise "Daha önce Fırat Üniversitesinde 5 metre uzunluğunda kardan adam yapıldığını duymuştuk. Biz bu rekoru kırdık. Başka bir üniversitede bu boyutlarda bir kardan adam yapılmadı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, öğrenciler kardan adam yaparken cep telefonuyla çektikleri hızlandırılmış görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İLGİLİ HABERLER

Muratbey Uşak'ta transfer
YEREL

MURATBEY UŞAK'TA TRANSFER
Uşak'ta 713 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL

UŞAK'TA 713 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu
YEREL

UŞAK'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması
YEREL

AA'NIN 'YILIN FOTOĞRAFLARI' OYLAMASI
Uşak Ticaret Borsası
YEREL

UŞAK TİCARET BORSASI
Uşak'taki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

UŞAK'TAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Uşak'ta okullar tatil edildi
YEREL

UŞAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Uşak'ta tüm okullar tatil edildi
YEREL

UŞAK'TA TÜM OKULLAR TATİL EDİLDİ
Yolu kapanan köydeki yaralı kadın kurtarıldı
YEREL

YOLU KAPANAN KÖYDEKİ YARALI KADIN KURTARILDI