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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

30 Aralık 2016 Cuma, 20:14
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi


Salon: Antakya

Hakemler: Ruhi Nezihi Soydan, Ozan Gönen, Kerem Yılmaz

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 9, Popovic 12, Snytsina 17, Stankovic 13, Devran Bostancı 2, Candide Öztürk, Bahar Öztürk 15, Gamze Takmaz 12, Tuğba Oral 6

MBK Doğuş Hastanesi: Snow 20, Aslı İnceer, Melis Talay 3, Rana Derin, Malashenko 15, Emel Türkyılmaz, Gülşah Akkaya 10, Moss 19, Ferda Yıldız 6

1. Periyot: 16-23

Devre: 34-36

3. Periyot: 62-51

Beş faulle çıkan: 31.09 Malashenko (MBK Doğuş Hastanesi)


HATAY (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, MBK Doğuş Hastanesi'ni 86-73 yendi.

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