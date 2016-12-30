Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 2,16 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,78
|0,78
|MTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,73
|0,73
|MTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,79
|0,79
|TTS
|Buğday sert
|Kg
|0,86
|0,86
|MTS
|Buğday sert
|Kg
|0,93
|0,93
|OFİS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut natürel
|Kg
|3,50
|4,25
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Pamuk çekirdeği yağlık
|Kg
|0,81
|0,81
|TTS
|Kuru meyveler
|Leblebi beyaz (elenti)
|Kg
|1,50
|1,50
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|5,40
|8,00
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|8,50
|8,50
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|9,50
|10,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|11,30
|11,30
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|11,70
|12,50
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|3,60
|3,60
|TTS
|Tekstil hammaddeleri
|Pamuk çekirdekli Ege
|Kg
|2,16
|2,16
|MTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|İnek
|Ad
|7.592,00
|7.592,00
|MTS
|İnek
|Ad
|8.350,00
|8.350,00
|TTS
|Sığır
|Ad
|3.580,71
|5.163,31
|TTS
|Çeşitli maddeler
|Kekik
|Kg
|5,00
|5,00
|TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış