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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Yüksekova'daki sokağa çıkma yasağı

30 Aralık 2016 Cuma, 20:30

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kısmi olarak uygulanan sokağa çıkma yasağının saatlerinde, vatandaşların yılbaşı programlarını rahat yapabilmeleri amacıyla değişikliğe gidildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları neticesinde ilçede vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini rahatça kullanacağı asayiş ve huzur ortamının sağlandığı belirtildi.

Kamu düzenine yönelik güvenlik güçlerince uygulanan tedbirlerin etkili bir şekilde sürdürülmesi ve kamu düzeninin bozulmasının önlenmesi amacıyla 24 Ağustos'ta Valilikçe ilan edilen sokağa çıkma yasağının, 26 Ağustos'tan itibaren her gün 06.00’dan 23.00'e kadar olan saatler arasında kısmi zamanlı olarak kaldırıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer saatler arasında sokağa çıkma yasağının kısmi olarak devam edeceği Valiliğimize ait resmi web sayfası ile görsel ve yazılı basın yolu aracılığıyla bildirilmişti. Vatandaşlarımızın yılbaşı programlarını rahat yapabilmeleri ve esnafımızın yaşamlarını kolaylaştırabilmeleri bakımından görülen lüzum üzerine, kısmi zamanlı olarak devam eden sokağa çıkma yasağının, 31 Aralık 2016 günü saat 23.00 yerine saat 02.00 olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür."

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